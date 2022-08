Spring '22 Books

NIELSEN AUDIO SPRING '22 Ratings arrive TODAY for APPLETON-OSHKOSH, CORPUS CHRISTI, FAYETTEVILLE (NW ARKANSAS), FAYETTEVILLE, NC, FLINT, GREEN BAY, LANSING-EAST LANSING, READING, PA, RENO, SAGINAW-BAY CITY-MIDLAND, MI, SHREVEPORT, TYLER-LONGVIEW and YOUNGSTOWN-WARREN. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).

Coming THURSAY 8/4, SPRING '22 Books for ALBANY, GA, ANN ARBOR, MI, BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX, BLOOMINGTON, BRUNSWICK, GA, DOTHAN, AL, KILLEEN-TEMPLE, TX, LAKE CHARLES, LA, MONTGOMERY, PEORIA, QUAD CITIES (DAVENPORT-ROCK IS), SALISBURY-OCEAN CITY, SAVANNAH, and SPRINGFIELD, MO.

