Happy Birthday wishes on FRIDAY (8/12) to THE IMAGING HOUSE’s KELLY DOHERTY, LATIUM ENTERTAINMENT’s CHARLES CHAVEZ, AUDACY EVP/Programming JEFF SOTTOLANO, Reg. Brand Manager, Alternative Programming for WNYL/NEW YORK, WSFS/MIAMI, and WDZH/DETROIT BRAD STEINER, former WKDF/NASHVILLE PD and WESTWOOD ONE NASHVILLE’s PAUL WILLIAMS, CUMULUS/PROVIDENCE OM and Dir./Music Programming MARY ELLEN KACHINSKE, former syndicated host and KHTP/SEATTLE’s SIR MIX-A-LOT, KMGV/FRESNO PD JEFFREY DAVIS, UNIVISION RADIO Regional Programmer and KQBU/HOUSTON PD CINDY HILL, KMEL/SAN FRANCISCO’s SANA G., DASH RADIO and KDAY/LOS ANGELES' MATT “DJ ECTO-1” HERNANDEZ, EQUITY RECORDS' GARY GREENBERG, air personality JENNIFER WILDE, iHEARTMEDIA/CHARLESTON, SC OM BRAD KELLY, LOTUS/LAS VEGAS Production Dir. DAVE MARTIN, WMYU/KNOXVILLE PD BRUCE PATRICK, FRANK FALISE PROMOTIONS’ FRANK FALISE, SONGLINES’ LESLIE ROUFFE, KQNU/SIOUX CITY, IA PD BRUCE "THE MOOSE" CANNON, KDDB/HONOLULU's KEOLA LUI-KWAN, former KIZN/BOISE’s SHAWNDA MCNEAL, IN2UNE MUSIC VP/Promotion ELANA RIGGLE, and to KRST/ALBUQUERQUE PD BEV RAINEY.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (8/13), ATO/RED LIGHT MANAGEMENT’s HOWARD PETRUZIELLO, WSOC/CHARLOTTE PD JACK DANIEL, WHUR/WASHINGTON D.C. PD AL PAYNE, former QVC’s JACQUE GONZALES JAMES, KZOK/SEATTLE's DANNY BONADUCE, BEASLEY MEDIA/TAMPA OM and WQYK/TAMPA PD TRAVIS DAILY, TINO COCHINO RADIO’s SERINA PEREZ, voiceover specialist RANDI MARTIN, WKKX/WHEELING OM JOHN BLACKMORE, promotion vet DENISE GEORGE, iHEARTMEDIA/DES MOINES Market Pres. JOEL MCCREA, KHTK-A/SACRAMENTO’s DAMIEN BARLING, KHQA/QUINCY Chief Engineer MIKE SEAVER, KFIG-KFPT/FRESNO Marketing & Promotions Dir. DREW VERTIZ, KTSU/HOUSTON’s MICHELE MCKNIGHT, KMXZ-KTGV/TUCSON PD LESLIE LOIS, CUMULUS/FLINT OM AUGUST WALLACE, KICA/CLOVIS, NM PD KASPER, WHQT/MIAMI’s SHELBY RUSHIN, WKRQ/CINCINNATI’s FREDDY MAC.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (8/14), REACH MEDIA SVP/Marketing MARTY RAAB, ALAN BURNS AND ASSOCIATES’ JEFF JOHNSON, 12-HUNDRED ENTERTAINMENT’s DANNY CONIGLIO, KLTA-KPFX-KQWB-KVOX/FARGO OM JOHN AUSTIN, BRS MEDIA Chairman GEORGE BUNDY, KESZ/PHOENIX PD KEVIN GOSSETT, WMMR /PHILADELPHIA's ROBIN LEE, WQRB/EAU CLAIRE PD MIKE MCKAY, SALEM RVP/Operations ALLEN POWER, former WCAT/HARRISBURG’s BOBBY QUINN, iHEARTMEDIA/LOS ANGELES VP/Sales JEFF THOMAS, BENTON-WEATHERFORD BROADCASTING Pres. LARRY WEATHERFORD, WSB/ATLANTA’s TAD LEMIRE, WSOC/CHARLOTTE MD MIMI WHEELER, WRDU/RALEIGH PD JOE JOHNSON, and TOWNSQUARE/QUAD CITIES, IA OM RYAN MCCREDDEN.

Happy Birthday wishes on MONDAY (8/15) to SALEM/LOS ANGELES PD CHUCK TYLER, SOUND THAT BRANDS founder/consultant DAVE BEASING, RCA's PAUL NELSON, WARNER RECORDS' ROD EDWARDS, COX MEDIA/ORLANDO NSM STEVE AVELLONE, BUZZNET MEDIA's SCOTT COHRON, WAYF/WEST PALM BEACH PD DONNA CRUZ, CUMULUS/LEXINGTON VP/Market Mgr. KEN FEARNOW, AMPLIFY MUSIC/NASHVILLE's DAVID NEWMARK, WMAD/MADISON PD CHELSEY STEINHAUER, WXFL/FLORENCE-MUSCLE SHOALS, AL TOM RIVERS, KYGO/DENVER's GEORGE B, WKZQ/MYRTLE BEACH PD RON KISSELL, KGON/PORTLAND’s TERRY BOYD, and to AUDACY/NEW ORLEANS Dir./Sales GENE VIDLER.

