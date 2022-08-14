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Happy Birthday
August 14, 2022 at 2:56 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (8/15) to SALEM/LOS ANGELES PD CHUCK TYLER, SOUND THAT BRANDS founder/consultant DAVE BEASING, RCA's PAUL NELSON, WARNER RECORDS' ROD EDWARDS, COX MEDIA/ORLANDO NSM STEVE AVELLONE, BUZZNET MEDIA's SCOTT COHRON, WAYF/WEST PALM BEACH PD DONNA CRUZ, CUMULUS/LEXINGTON VP/Market Mgr. KEN FEARNOW, AMPLIFY MUSIC/NASHVILLE's DAVID NEWMARK, WMAD/MADISON PD CHELSEY STEINHAUER, WXFL/FLORENCE-MUSCLE SHOALS, AL TOM RIVERS, KYGO/DENVER's GEORGE B, WKZQ/MYRTLE BEACH PD RON KISSELL, KGON/PORTLAND’s TERRY BOYD, and to AUDACY/NEW ORLEANS Dir./Sales GENE VIDLER.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (8/16), TRIPLE TIGER RECORDS SVP/National Promotion KEVIN HERRING, AUDACY Alternative RVPP and WNYL/NEW YORK APD CHRISTINE MALOVETZ, REELWORLD CEO and Co-Founder ANTHONY GAY, MAX MEDIA/DENVER GM/Pres. SEAN RHOADS, KRSK/PORTLAND’s MIKE VEZZY, DAYBREAK ENTERTAINMENT’s President ALAN ROMMELFANGER, SIRIUSXM’s JEFF REGAN, METRO/NEW YORK’s MICHAEL HAGGERTY, former KSON/SAN DIEGO’s BILL TANNER, BIG DEAL MUSIC’s MARK TINDLE, CUMULUS/PEORIA VP/Market Mgr. JOE COOK, former KDES/PALM SPRINGS PD TOMMY “C” CARRERA, and APTIVADA CMO RANDI P’POOL.