ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (11/28) to former INGROOVES VP/Marketing & Promotion MICHAEL PLEN, WESTWOOD ONE Pres./Programming KIRK STIRLAND, LAREL MEDIA’s JEFF DINETZ, WGNE-WEJZ/JACKSONVILLE OM TODD SHANNON, WKHX/ATLANTA’s JJ KINCAID, WKSC/CHICAGO's BROTHA FRED, KNBB/MONROE, LA OM MICKEY ALEXANDER, KATW/SPOKANE Pres. MARK BOLLAND, former WNDD/GAINESVILLE, FL PD KEVIN DAVIS, industry vet GEORGE SILVA, CUMULUS/CHICAGO’s JAMES VANOSDOL, WDAF-KZPT/KANSAS CITY OM/PD MIKE KENNEDY, TOWNSQUARE MEDIA/MINNESOTA Regional OM JB WILDE, WHZT/GREENVILLE, SC’s DEX MITCHELL, and to WQMP/ORLANDO APD/MD MELISSA "MEL" SORRENTINO.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (11/29), UNITED STATIONS RADIO NETWORK Exec. VP/Programming ANDY DENEMARK, former WMAG/GREENSBORO PD JEFF CUSHMAN, KALZ & KCBL-A/FRESNO PD CHRIS SQUIRES, former WKLH/MILWAUKEE's MARILYNN MEE, RADIO STRATEGIES’ BENJI KURTZ, SIRIUSXM's JOHN MARKS, WRFY/READING’s SCOTT ST. JOHN, WNEW/NEW YORK’s EMILY WEST, ROSLIN RADIO SALES VP/Sales MARVIN ROSLIN, former WMAD/MADISON APD MATT GAPSKE, WSRV/ATLANTA’s KAELY KIEDY, ADVANTAGE MUSIC RESEARCH’s DEENA HOLLANDER, KCCY/COLORADO SPRINGS PD SHAWN PATRICK, and WAMJ/ATLANTA’s RYAN CAMERON.

