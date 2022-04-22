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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio November '22 PPM Ratings Today
by Charese Frugé
November 30, 2022 at 2:03 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO NOVEMBER '22 PPM Ratings out TODAY for BALTIMORE, BOSTON, DENVER-BOULDER, DETROIT, MIAMI-FT. LAUDERDALE-HOLLYWOOD, MINNEAPOLIS-ST. PAUL, PHOENIX, SAN DIEGO, SEATTLE-TACOMA, ST. LOUIS, TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, and WASHINGTON, DC. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming FRIDAY (12/2), NOVEMBER '22 PPM Ratings for CHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL, CINCINNATI, CLEVELAND, COLUMBUS, OH, KANSAS CITY, LAS VEGAS, ORLANDO, PITTSBURGH, PA, PORTLAND, OR, SACRAMENTO, SALT LAKE CITY-OGDEN-PROVO, and SAN ANTONIO.