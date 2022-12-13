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Country Music Association Reveals Nominees For 2022 CMA Touring Awards
by Charese Frugé
December 13, 2022 at 8:57 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The COUNTRY MUSIC ASSOCIATION (CMA) has announced the nominees for the 2022 CMA TOURING AWARDS. Final voting opens TOMORROW (12/14) and closes DECEMBER 28th for CMA members in select membership groups. After a two-year hiatus due to the pandemic, this year’s CMA TOURING AWARDS will take place on JANUARY 30th, 2023 at NASHVILLE’s MARATHON MUSIC WORKS.
CMA CEO SARAH TRAHERN said, “The touring industry was one of the hardest hit during the pandemic, and I have been amazed at the continued resilience and dedication from this community as they rebuild. These behind-the-scenes heroes are the ones that keep the music playing, so to be able to honor and celebrate them again is especially exciting.”
This year's nominees:
MANAGER OF THE YEAR
CLINT HIGHAM – MORRIS HIGHAM MANAGEMENT
MARY HILLIARD HARRINGTON – RED LIGHT MANAGEMENT
CHRIS KAPPY – MAKE WAKE ARTISTS
MARION KRAFT – SHOPKEEPER MANAGEMENT
JOHN PEETS – Q PRIME SOUTH
TOUR MANAGER OF THE YEAR
DAVID FARMER – KENNY CHESNEY
LUKE HOLTON – BROTHERS OSBORNE
CURT JENKINS – MIRANDA LAMBERT
ETHAN STRUNK – LUKE COMBS
JON TOWNLEY – THOMAS RHETT
BUSINESS MANAGER OF THE YEAR
RENEE ALLEN – ARNIE BARN, INC.
DAVID BOYER – FLOOD, BUMSTEAD, MCCREADY & MCCARTHY, INC.
JAMIE CHEEK – FLOOD, BUMSTEAD, MCCREADY & MCCARTHY, INC.
DUANE CLARK – FLOOD, BUMSTEAD, MCCREADY & MCCARTHY, INC.
STEPHANIE MUNDY-SELF – FARRIS, SELF & MOORE, LLC
COACH/TRUCK DRIVER OF THE YEAR
RONNIE BROWN – ZAC BROWN BAND
RHETT EVANS – THOMAS RHETT
CALEB GARRETT – LUKE BRYAN
JON LONG – DIERKS BENTLEY
JOHN STALDER – KENNY CHESNEY
FOH (FRONT OF HOUSE) ENGINEER OF THE YEAR
AARON LAIN – MORGAN WALLEN
TODD LEWIS – LUKE COMBS
ROBERT SCOVILL – KENNY CHESNEY
FRANK SGAMBELLONE – LUKE BRYAN
TREY SMITH – THOMAS RHETT
LIGHTING DIRECTOR OF THE YEAR
ZAC COREN – MORGAN WALLEN
PHILIP EALY – KENNY CHESNEY
KEVIN NORTHRUP – LUKE COMBS
CHRIS READE – DIERKS BENTLEY
ALEC TAKAHASHI – THOMAS RHETT
MONITOR ENGINEER OF THE YEAR
JIMMY NICHOLSON – THOMAS RHETT
PHILLIP ROBINSON – KENNY CHESNEY
SCOTT TATTER – DIERKS BENTLEY
PHIL WILKEY – KEITH URBAN
MICHAEL ZUEHSOW – LUKE COMBS
PRODUCTION MANAGER OF THE YEAR
CHRIS ALDERMAN – BLAKE SHELTON
ERIK LEIGHTY – MIRANDA LAMBERT
JERRY SLONE – LUKE COMBS
KEVIN TWIST – THOMAS RHETT
ED WANNEBO – KENNY CHESNEY
PUBLICIST OF THE YEAR
JANET BUCK – ESSENTIAL BROADCAST MEDIA
EBIE McFARLAND – ESSENTIAL BROADCAST MEDIA
TYNE PARRISH – THE GREENROOM
JENSEN SUSSMAN – SWEET TALK PUBLICITY
JENNIFER VESSIO – 1220 ENTERTAINMENT PUBLICITY
TALENT AGENT OF THE YEAR
MIKE BETTERTON – WASSERMAN MUSIC
JOEY LEE – WME
AUSTIN NEAL – THE NEAL AGENCY
NATE TOWNE - WME
JAY WILLIAMS – WME
TALENT BUYER/PROMOTER OF THE YEAR
JERED JOHNSON – PEPPER ENTERTAINMENT
LOUIS MESSINA – MESSINA TOURING GROUP
BRIAN O’CONNELL – LIVE NATION NASHVILLE
AARON SPALDING – LIVE NATION NASHVILLE
ADAM WEISER – AEG PRESENTS
TOUR VIDEOGRAPHER/PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
*Due to a tie in this category, there are six nominees.
ZACH BELCHER – DIERKS BENTLEY
DAVID BERGMAN – LUKE COMBS
TANNER GALLAGHER – HARDY
GRAYSON GREGORY – THOMAS RHETT
JEFF JOHNSON – CARRIE UNDERWOOD
JILL TRUNNELL – KENNY CHESNEY
TOUR VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
JOHN BRESLIN – GARTH BROOKS
JAY COOPER – KENNY CHESNEY
RON ETTERS – CHRIS STAPLETON
TYLER HUTCHESON – LUKE COMBS
PHIL NUDELMAN – KEITH URBAN
TOURING MUSICIAN OF THE YEAR
JIMMIE DEEGHAN – KANE BROWN
DAN HOCHHALTER – DIERKS BENTLEY
HARMONI KELLEY – KENNY CHESNEY
JIMMY MATTINGLY – GARTH BROOKS
JOSH REEDY – THOMAS RHETT
VENUE OF THE YEAR
ASCEND AMPHITHEATER – NASHVILLE
BANK OF NEW HAMPSHIRE PAVILION – GILFORD, NH
BRIDGESTONE ARENA – NASHVILLE
RED ROCKS AMPHITHEATRE – MORRISON, CO
RYMAN AUDITORIUM – NASHVILLE