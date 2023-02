Jordan Peele Is 44 (Photo: Silvia Elizabeth Pangaro / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (2/21) to industry legend DAVID GEFFEN, BEASLEY MEDIA VP/Digital Content ERIKA BEASLEY, promotion vet BRUCE REINER, former KOIT/SAN FRANCISCO PD BILL CONWAY, AMERICAN GENERAL MEDIA/SAN LUIS OBISPO VP/GM KATHY SIGNORELLI, former KHGE/FRESNO and KOSO/MODESTO PD AMANDA MCGRAW, BEEDUBCREATIVE’s BRIAN WALLACE, WDEZ/Wausau Brand Mgr. JOHN RICHARDS, former WMLL/MANCHESTER, NH PD ALEX JAMES, former WKCI/NEW HAVEN PD CHAZ KELLY, KFI/LOS ANGELES News Dir. CHRIS LITTLE, KRLD/DALLAS News Dir. TODD JEFFRIES, former iHEARTMEDIA/SAN FRANCISCO Digital PD KELSIE LOOS, KNIX/PHOENIX TIM HATTRICK, CUMULUS/TOPEKA VP/Market Mgr. NIC MERENDA, WTMX/CHICAGO MD JENNY VALLIERE, KRSH/SANTA ROSA OM/PD/MD ANDRE DE CHANNES, and to ATLANTIC RECORDS’ DAMON LOTT.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (2/22), WNNX/ATLANTA PD GREG AUSHAM, BMG SVP/A&R TAB NKHEREANYE, FIRST BROADCASTING SVP/Station Operations BOB DUNPHY, ALPHA MEDIA Regional VP BRIAN FOSTER, JR CONSULTING's JIM RADFORD, former KOSO/MODESTO MD DONNA MILLER, KALZ-KRZR-A/FRESNO's TREVOR CAREY, THE ROBINRANDALL GROUP’s ROBIN CECOLA, former WXLC/CHICAGO OM/PD HAYNES JOHNS, CUMULUS Corporate PD and CUMULUS/KNOXVILLE OM BOB RALEIGH, DOLBY LABS’ CHERYL KOVALCHIK, CENTER STAGE TOUR PROMOTIONS' KEITH KAUFMAN, RIGHT BRAIN REVENUE Pres. SCOTT SEGELBAUM, former WFEZ/MIAMI PD GARY WILLIAMS, WBBM-A/CHICAGO’s BEAU DURAN, WBEE/ROCHESTER PD BILLY KIDD, KQKZ/BAKERSFIELD’s DANNY SPANKS, WRXK/FT. MYERS' MARK HANEY, WDRV/DETROIT’s RACHEL KELSO, and to BLUE TAG MEDIA CEO MIKE LOVE.

