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Happy Birthday
February 23, 2023 at 5:28 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (2/24) to ALL ACCESS' MIKE PAULSEN, CAPITOL RECORDS SVP/Promotion DIXIE TIPTON, former SUMMITMEDIA/KNOXVILLE OM KEVIN “GRAVY” CANUP, KCBS-A/SAN FRANCISCO’s JOHN EVANS, BONNEVILLE/SAN FRANCISCO Dir./Sales STEVE DINARDO, consultant AL FIALA, former GEFFEN’s DARA KRAVITZ GOTTFRIED, WESTWOOD ONE's JIM MCCLURE, WXLK-WSLQ/ROANOKE PD KEVIN SCOTT, RCA's BRIAN HARRIS, KFCO/DENVER’s TONY V., WSTW/WILMINGTON, DE’s JOE ALAN, WLS-A/CHICAGO’s RAY STEVENS, NIELSEN Product Mgr. KIM MONROE, and to RISER HOUSE ENTERTAINMENT’s ASHLEY MASCROFT.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (2/25), AUDACY/BOSTON VP/GM and Market Mgr. MARK HANNON, iHEARTMEDIA/TAMPA Market Pres. CHRIS SOECHTIG, ARISTA RECORDS Southeast Promotion Mgr. JONATHAN JACOBS, QUARTERBACK RECORDS' TONY BENKEN, ONE PUTT/FRESNO Dir./Programming JASON SQUIRES, KHIP/MONTEREY PD KENNY ALLEN, consultant JEFF SANDERS, iHEARTMEDIA/CENTRAL CALIFORNIA/NEVADA Regional SVP/Programming TONY MATTEO, WJZ-A/BALTIMORE APD STEVE BARRETT, PIERCE AUDIO PRODUCTIONS’ GARY PIERCE, GT ENTERTAINMENT Pres. GARY TRIOZZI, DEFRANCESCO MEDIA’s GERRY DEFRANCESCO, former KSLX/PHOENIX’s EVAN O., WCNR/CHARLOTTESVILLE PD BRAD SAVAGE, and MACDONALD BROADCASTING/SAGINAW Op. Dir. and WKCQ/SAGINAW PD BRIAN HATFIELD.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (2/26), WMJK/SANDUSKY's JOHN GLENN, REPUBLIC RECORDS' KATHY MARCHETTI, consultant BUDDY SCOTT, former WRRV/POUGHKEEPSIE, NY Brand Manager BILL DUNN, WSBH/MELBOURNE, FL’s MIKE LOWE, WLTE/MINNEAPOLIS Chief Engineer STEVE BROWN, BIG LATIN ENTERTAINMENT’s ANDY HERRERA, WESTWOOD ONE’s BRIAN CURRY, and WTTS/INDIANAPOLIS MD AMBER HOBACK.
Happy Birthday wishes on MONDAY (2/27), to BEASLEY MEDIA/TAMPA Brand Mgr. & WQYK PD RICK THOMAS, CUMULUS/ALBUQUERQUE OM KRIS ABRAMS, consultant J.J. JORDAN, WTOP/WASHINGTON D.C.'s IRA MELLMAN, QUEENB RADIO/MORGAN MURPHY MEDIA GROUP WISCONSIN OM DAVE MURPHY, TOWNSQUARE MEDIA Reg. OM DONOVAN SHORT, SHOW DOG/UNIVERSAL MUSIC-NASHVILLE's P.J. OLSEN, METRO/SAN FRANCISCO News Dir. JOE MCCONNELL, former KMAG-KKBD/ FORT SMITH, AR. PD STEVE KNOLL, RODEOWAVES ENT.'s ERIC BEGGS, ASPEN AUDIO IMAGING's JIM WALTON, TROY RESEARCH's KAREN YOUNG, WYAY/ATLANTA's MICHAEL GRAHAM, WQMX/AKRON APD SARAH KAY, and to WNGC/ATHENS, GA’s MACIE BANKS.