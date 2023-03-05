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Happy Birthday
March 5, 2023 at 5:05 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (3/6), to KDHT-KWBL/DENVER PD JOHN E. KAGE, KXRK-KYMV/SALT LAKE CITY PD TODD NUKE ‘EM, former KHJZ-KUCD/HONOLULU PD RYAN SEAN, consultant PAUL MARSZELAK, THE CONSORTIUM/NASHVILLE MIKE MARTINOVICH, former ZEN MEDIA GROUP's GAYLE MILLER, WYCL-WTKX/PENSACOLA PD JOEL SAMPSON, KBAY/SAN JOSE's SAM VAN ZANDT, industry vet DORSEY FULLER, WLZX/SPRINGFIELD, MA’s PAT KELLY, CUMULUS/MOBILE VP/Market Mgr. DON BOYD, retired HUBBARD/SEATTLE VP/Market Mgr. MARC KAYE, WLTJ/PITTSBURGH’s MONICA SALAZAR, and to KQEN-A/ROSEBURG, OR PD KYLE BAILEY.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (3/7), LISTEN TO MUSIC’s MARK STRICKLAND, LUCKY MAN PROMOTION’s TOMMY DELANEY, KRAT/RENO’s TIM “RAYNE” RAINEY, KWYD/BOISE and THE GO AGENCY’s NATHAN FAST, WRAL/RALEIGH MD JIM KELLY, KBIG/LOS ANGELES Marketing Dir. ROBERT LYLES, KEYN/WICHITA PD JACK OLIVER, MIDWEST/EVANSVILLE OM AARON SANTINI, WFTL-A/WEST PALM BEACH’s RUSS MORLEY, WFXA/AUGUSTA, GA PD RON THOMAS, iHEARTMEDIA/HUNTSVILLE, AL News Dir. KEN CONLEY, WESTWOOD ONE's FIONA BRENNAN, and former KDMX/DALLAS’ FREDDY RIVERA.