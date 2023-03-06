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NAB Announces 2023 Crystal Awards Finalists
by Perry Michael Simon
March 6, 2023 at 8:23 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The finalists for the NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS' 36th annual NAB CRYSTAL RADIO AWARDS for community service have been announced. Ten winners will be announced on APRIL 18th at the "We Are Broadcasters" session of the NAB SHOW in LAS VEGAS, when BONNEVILLE News-Talk KTAR-F/PHOENIX will be presented with the CRYSTAL HERITAGE AWARD.
The finalists:
iHEARTMEDIA Triple A KBCO/DENVER
HUBBARD Country KBHP (KB101)/BEMIDJI, MN
RADIO ONE Top 40/Rhythmic KBXX (97.9 THE BOX)/HOUSTON
COX MEDIA GROUP Country KCYY (Y100)/SAN ANTONIO
iHEARTMEDIA Top 40 KDWB/MINNEAPOLIS-ST. PAUL
iHEARTMEDIA News-Talk KFI-A/LOS ANGELES
HUBBARD Country KIKV (KIK FM 100.7)/ALEXANDRIA, MN
BONNEVILLE News-Talk KIRO-F/SEATTLE-TACOMA
iHEARTMEDIA Classic Hits KJEB (95.7 THE JET)/SEATTLE-TACOMA
SOUTH SEAS BROADCASTING Hot AC KKHJ (93KHJ)/PAGO PAGO, AS
CUMULUS News-Talk KKOB-A-F/ALBUQUERQUE
BONNEVILLE Sports KMVP (ARIZONA SPORTS)/PHOENIX
BRYAN BROADCASTING CO. Top 40 KNDE (CANDY 95)/BRYAN-COLLEGE STATION, TX
BONNEVILLE AC KOSI/DENVER
HUBBARD Triple A KPNW/SEATTLE
iHEARTMEDIA Top 40/Rhythmic KPRR (POWER 102)/EL PASO
SALEM News-Talk KRLA-A (AM 870 THE ANSWER)/LOS ANGELES
COX MEDIA GROUP News-Talk KRMG-A-F/TULSA
HUBBARD Classic Rock KSHE/ST. LOUIS
HUBBARD Classic Rock KSLX/PHOENIX
iHEARTMEDIA AC KSNE (SUNNY 106.5)/LAS VEGAS
HUBBARD Hot AC KSTP-F (KS95)/MINNEAPOLIS-ST. PAUL
HUBBARD Active Rock KUPD/PHOENIX
TMRG BROADCASTING AC KXLG/WATERTOWN, SD
COX MEDIA GROUP R&B WALR-F (KISS 104.1)/ATLANTA
AUDACY Top 40 WBZZ (100.7 STAR)/PITTSBURGH
AUDACY News-Talk WCCO-A/MINNEAPOLIS-ST. PAUL
PRIORITY COMMUNICATIONS AC WDSN (SUNNY 106.5)/DUBOIS, PA
AUDACY Sports WEEI-F/BOSTON
COX MEDIA GROUP Rhythmic Hot AC WFLC (HITS 97.3)/MIAMI
RADIO ONE Hip Hop WHHH (HOT 100.9)/INDIANAPOLIS
COX MEDIA GROUP News-Talk WHIO-A-F/DAYTON
iHEARTMEDIA News-Talk WHO-A/DES MOINES
BEASLEY AC WJBR (MIX 99.5)/WILMINGTON, DE
HUBBARD AC WJJY/BRAINERD, MN
RADIO ONE R&B WKJS-WKJM (99.3 AND 105.7 KISS FM)/RICHMOND
HUBBARD Hot AC WKRQ (Q102)/CINCINNATI
iHEARTMEDIA AC WLIT (93.9 LITE FM)/CHICAGO
BEASLEY Active Rock WMMR/PHILADELPHIA
ADX News-Talk WNRP-A-W222BR/PENSACOLA
HUBBARD AC WREW (MIX 94.9)/CINCINNATI
COX MEDIA GROUP News-Talk WSB-A-WSBB (95.5 WSB)/ATLANTA
iHEARTMEDIA News-Talk WTAM-A-W295DE/CLEVELAND
BRYAN BROADCASTING CO. News-Talk WTAW-A-K233DU/BRYAN-COLLEGE STATION, TX
GOOD KARMA BRANDS News-Talk WTMJ-A-W277CV/MILWAUKEE
HUBBARD News WTOP/WASHINGTON
iHEARTMEDIA Hip Hop WUSL (POWER 99)/PHILADELPHIA
MARY ELIZABETH HOXENG REVOCABLE TRUST Country WYCT (CAT COUNTRY 98.7)/PENSACOLA
iHEARTMEDIA Hot AC WYHT (Y-105)/MANSFIELD, OH
iHEARTMEDIA Spanish Hits WZTU (TÚ 94.9)/MIAMI