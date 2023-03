Finalists

The finalists for the NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS' 36th annual NAB CRYSTAL RADIO AWARDS for community service have been announced. Ten winners will be announced on APRIL 18th at the "We Are Broadcasters" session of the NAB SHOW in LAS VEGAS, when BONNEVILLE News-Talk KTAR-F/PHOENIX will be presented with the CRYSTAL HERITAGE AWARD.

The finalists:

iHEARTMEDIA Triple A KBCO/DENVER

HUBBARD Country KBHP (KB101)/BEMIDJI, MN

RADIO ONE Top 40/Rhythmic KBXX (97.9 THE BOX)/HOUSTON

COX MEDIA GROUP Country KCYY (Y100)/SAN ANTONIO

iHEARTMEDIA Top 40 KDWB/MINNEAPOLIS-ST. PAUL

iHEARTMEDIA News-Talk KFI-A/LOS ANGELES

HUBBARD Country KIKV (KIK FM 100.7)/ALEXANDRIA, MN

BONNEVILLE News-Talk KIRO-F/SEATTLE-TACOMA

iHEARTMEDIA Classic Hits KJEB (95.7 THE JET)/SEATTLE-TACOMA

SOUTH SEAS BROADCASTING Hot AC KKHJ (93KHJ)/PAGO PAGO, AS

CUMULUS News-Talk KKOB-A-F/ALBUQUERQUE

BONNEVILLE Sports KMVP (ARIZONA SPORTS)/PHOENIX

BRYAN BROADCASTING CO. Top 40 KNDE (CANDY 95)/BRYAN-COLLEGE STATION, TX

BONNEVILLE AC KOSI/DENVER

HUBBARD Triple A KPNW/SEATTLE

iHEARTMEDIA Top 40/Rhythmic KPRR (POWER 102)/EL PASO

SALEM News-Talk KRLA-A (AM 870 THE ANSWER)/LOS ANGELES

COX MEDIA GROUP News-Talk KRMG-A-F/TULSA

HUBBARD Classic Rock KSHE/ST. LOUIS

HUBBARD Classic Rock KSLX/PHOENIX

iHEARTMEDIA AC KSNE (SUNNY 106.5)/LAS VEGAS

HUBBARD Hot AC KSTP-F (KS95)/MINNEAPOLIS-ST. PAUL

HUBBARD Active Rock KUPD/PHOENIX

TMRG BROADCASTING AC KXLG/WATERTOWN, SD

COX MEDIA GROUP R&B WALR-F (KISS 104.1)/ATLANTA

AUDACY Top 40 WBZZ (100.7 STAR)/PITTSBURGH

AUDACY News-Talk WCCO-A/MINNEAPOLIS-ST. PAUL

PRIORITY COMMUNICATIONS AC WDSN (SUNNY 106.5)/DUBOIS, PA

AUDACY Sports WEEI-F/BOSTON

COX MEDIA GROUP Rhythmic Hot AC WFLC (HITS 97.3)/MIAMI

RADIO ONE Hip Hop WHHH (HOT 100.9)/INDIANAPOLIS

COX MEDIA GROUP News-Talk WHIO-A-F/DAYTON

iHEARTMEDIA News-Talk WHO-A/DES MOINES

BEASLEY AC WJBR (MIX 99.5)/WILMINGTON, DE

HUBBARD AC WJJY/BRAINERD, MN

RADIO ONE R&B WKJS-WKJM (99.3 AND 105.7 KISS FM)/RICHMOND

HUBBARD Hot AC WKRQ (Q102)/CINCINNATI

iHEARTMEDIA AC WLIT (93.9 LITE FM)/CHICAGO

BEASLEY Active Rock WMMR/PHILADELPHIA

ADX News-Talk WNRP-A-W222BR/PENSACOLA

HUBBARD AC WREW (MIX 94.9)/CINCINNATI

COX MEDIA GROUP News-Talk WSB-A-WSBB (95.5 WSB)/ATLANTA

iHEARTMEDIA News-Talk WTAM-A-W295DE/CLEVELAND

BRYAN BROADCASTING CO. News-Talk WTAW-A-K233DU/BRYAN-COLLEGE STATION, TX

GOOD KARMA BRANDS News-Talk WTMJ-A-W277CV/MILWAUKEE

HUBBARD News WTOP/WASHINGTON

iHEARTMEDIA Hip Hop WUSL (POWER 99)/PHILADELPHIA

MARY ELIZABETH HOXENG REVOCABLE TRUST Country WYCT (CAT COUNTRY 98.7)/PENSACOLA

iHEARTMEDIA Hot AC WYHT (Y-105)/MANSFIELD, OH

iHEARTMEDIA Spanish Hits WZTU (TÚ 94.9)/MIAMI

