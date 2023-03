Carrie Underwood Is 40 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (3/10), to KMOX/ST. LOUIS’ JOHN CARNEY, WRKY/ALTOONA PD TOMMY EDWARDS, KRNO/RENO PD DAN FRITZ, WRIF/DETROIT’s MELTDOWN, WXKS/BOSTON and iHEARTMEDIA CHR Exec. Producer MCCABE, former KOST/LOS ANGELES’ TED ZIEGENBUSCH, consultant HEIDI JO SPIEGEL, EMERSON BLAKE ENTERTAINMENT’s DAVID PERL, COX MEDIA/MIAMI's DERICK PITTS, KDMX/DALLAS’ MICHELLE BOROS NICHOLS, WHRP/HUNTSVILLE's BOBBY WONDER, RENDA/OKLAHOMA CITY Engineer DENNY ORCUTT, KINK/PORTLAND MD JARED, WMMJ/WASHINGTON D.C.'s VIC JAGGER, WYCD/DETROIT’s JOSH HOLLEMAN, WDEF-WDOD/CHATTANOOGA Dir./Programming DANNY HOWARD, WROZ/LANCASTER PD RONNIE RAMONE, WJMH/GREENSBORO PD/MD BIG MO, and to WFUV/NEW YORK GM CHUCK SINGLETON.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (3/11), KIIS/LOS ANGELES PD BEATA MURPHY, DEF JAM SVP/COMMERCE THEDA SANDIFORD, COMMUNITY BROADCASTERS Pres./CEO JIM LEVEN, KUBL/SALT LAKE CITY’s JARED “BANKS” DANIELSON, METRO/DETROIT Dir./Ops SCOTT BRADLEY, DENISE RICH SONG’s ROSEMARY HART, former WBBM/CHICAGO’s KEVIN “DREX” BUCHAR, MILWAUKEE RADIO ALLIANCE GM STEVE KOSBAU, WSTG/PRINCETON PD JASON REED, iHEARTMEDIA/ERIE SVPP JOE LANG, iHEARTMEDIA ATLANTA Region SVP and WUBL/ATLANTA PD MEG STEVENS, VOICEPLUSSTUDIO1's TOM PARKER, former KFI/LOS ANGELES' SAM BOTTA, WLFF/LAFAYETTE, IN APD/MD STEPHANIE PATTERSON, KLUV/DALLAS’ SYBIL SUMMERS, WHEELHOUSE RECORDS’ CAITLYN GORDON, WORC/WORCESTER, MA PD KEITH STEPHENS, and WZYP/HUNTSVILLE’s TORY WUYCHECK.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (3/12), WARNER MUSIC NASHVILLE's RHONDA CHRISTENSEN, AUDACY RVP/Alternative ROSS MAHONEY, KSCS/DALLAS' KIM STEWART, GRAHAM ARTIST MANAGEMENT's WENDY DUFF, KMAJ-KWIC/TOPEKA OM/PD GREG DUNKIN, KENS-TV/AUSTIN’s SHARON LEPERE, former WARH/ST. LOUIS PD CHARLIE QUINN, MID-WEST FAMILY/LACROSSE, WI OM BRIAN MICHAELS, WBDO/ORLANDO’s TONY MARINO, consultant ALAN ODA, KWME/WICHITA PD TOMMY CASTOR, and former KSGG/RENO PD RUDY PALOMINOS.

Happy Birthday wishes on MONDAY (3/13) to SIERRA H/PHOENIX Content Mgr. JOHN CANDELARIA, SHERIDAN Dir./Programming RON ATKINS, WOXL and 98-1 THE RIVER/ASHEVILLE PD NEAL SHARPE, KRRL/LOS ANGELES APD/MD DJ AMEN, KRTH/LOS ANGELES' ANITA DOMINGUEZ, KANSAS PUBLIC RADIO MD MARK EDWARDS, former WSOC/CHARLOTTE APD/MD RICK MCCRACKEN, KSMB-KXKC/LAFAYETTE PD BOBBY NOVOSAD, AUDACY/MIAMI NSM GARY SARNER, AMERICAN PUBLIC AFFAIRS Pres. JON ROBBINS, WWTN/NASHVILLE's RALPH BRISTOL, WXHL/WILMINGTON's DAVE KIRBY, iHEARTMEDIA’s LIZETTE LOVE, and to former COMMUNITY/FT. WALTON BEACH-DESTIN OM MATT STONE.

