ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (5/25), to AUDACY SVP/Programming and Music Initiatives MICHAEL MARTIN, KYGO/DENVER’s MICHAEL BUHRMAN, iHEARTMEDIA/AUGUSTA, GA SVP/Programming TIM “MINNESOTA FATTZ” SNELL, TOWNSQUARE/NORTHWEST SVP KEVIN GODWIN, GET PROMO's GLENN AURE, TRAVIS TELEVISION/NASHVILLE's MELISSA CARR, KPLZ/SEATTLE PD LISA ADAMS, KNHC/SEATTLE PD JON MCDANIEL, LOYAL EARS Pres. JIMMY RISK, ELEKTRA ENTERTAINMENT’s RIC AUSTIN, KMJK/KANSAS CITY PD JEROLD JACKSON, WHOG/DAYTONA APD/MD GARY MEADE, former KZIA/CEDAR RAPIDS PD GREG RUNYON, KWXD/PITTSBURG, KS' STEVE SCOTT, WMEX/PORTSMOUTH-DOVER's WALT PINTO, KSD/ST. LOUIS’ DUSTY, CUMULUS/FRESNO VP/Market Mgr. PATTY HIXSON, RAB’s GEORGIA BEASLEY, and to WUBE/CINCINNATI’s ANNA MARIE.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (5/26), ALL ACCESS' NICK WAGNER, iHEARTMEDIA Division EVP/Programming THEA MITCHEM, WBEB-WOGL/PHILADELPHIA PD TIM HERBSTER, MEGATRAX’s DEBRA GROBMAN, WAWC/WARSAW, IN’s DAVE MICHAELS, BMG’s ANTHONY IOVINO, KXOJ INC./WATERTOWN, NY owner DAVID STEPHENS, SALEM/LOS ANGELES’ ROB ISMAEL, KPTE/DURANGO APD JAY KELLEY, VOA’s LARRY LONDON, POWERSOUND PRODUCTIONS’ RAZOR MIKEY, CSR MEDIA Pres. CHRIS REED, KFOG/SAN FRANCISCO Creative Services Dir. JEFF SCHMIDT, KCYY/SAN ANTONIO Dir./Branding & Programming CHRISTI BROOKS, WYMG-WABZ/SPRINGFIELD, IL PD JANE COCHRAN, KYXY/SAN DIEGO’s SHERRY KNIGHT, KOST/LOS ANGELES’ SANDY STEC, WPEN/PHILADELPHIA APD ERIC CAMILLE, and WECK/BUFFALO’s JOE CHILLE.

