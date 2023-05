Stevie Nicks Is 75 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (5/26), to ALL ACCESS' NICK WAGNER, iHEARTMEDIA Division EVP/Programming THEA MITCHEM, WBEB-WOGL/PHILADELPHIA PD TIM HERBSTER, MEGATRAX’s DEBRA GROBMAN, WAWC/WARSAW, IN’s DAVE MICHAELS, BMG’s ANTHONY IOVINO, KXOJ INC./WATERTOWN, NY owner DAVID STEPHENS, SALEM/LOS ANGELES’ ROB ISMAEL, KPTE/DURANGO APD JAY KELLEY, VOA’s LARRY LONDON, POWERSOUND PRODUCTIONS’ RAZOR MIKEY, CSR MEDIA Pres. CHRIS REED, KFOG/SAN FRANCISCO Creative Services Dir. JEFF SCHMIDT, KCYY/SAN ANTONIO Dir./Branding & Programming CHRISTI BROOKS, WYMG-WABZ/SPRINGFIELD, IL PD JANE COCHRAN, KYXY/SAN DIEGO’s SHERRY KNIGHT, KOST/LOS ANGELES’ SANDY STEC, WPEN/PHILADELPHIA APD ERIC CAMILLE, and to WECK/BUFFALO’s JOE CHILLE.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (5/27), RAY GMEINER ROCKS PROMOTIONS' RAY GMEINER, WGAR/CLEVELAND PD CARLETTA BLAKE, SNOPES.COM’s BROOKE BINKOWSKI, CONNECTICUT SCHOOL OF BROADCASTING’s JORDAN WALSH, consultant DON KELLY, WARNER-CHAPPELL’s DAVID ANDREONE, AMPLIFY MUSIC’s KATIE SEIDEL, NASSAU/PORTLAND, ME Sr. VP/GM PATRICK COLLINS, FAT MAN CHUBBY BOY PRODUCTIONS’ BIG BEN, KRCH/ROCHESTER, MN PD MARK CLARK, former WKRQ/CINCINNATI MD BRIAN DOUGLAS, WESTWOOD ONE SVP/Affiliate Sales STU ART GREENBLATT, MISHARA MUSIC’s KIM JOHANSON-RATNER, SAGA/ASHVILLE OM STEVE MARCUS, WMIL/MILWAUKEE's MARK RICHARDS, FUTURI MEDIA’s JIM ROBERTS, DUDZIC CREATIVE SERVICES' ROBERT DUDZIC, KSEQ/FRESNO MD DJ ERB, iHEARTMEDIA/SYRACUSE's SCOTT BROOKS, former KOSP/SPRINGFIELD, MO MD AMBER SAUNDERS, DELMARVA/WILMINGTON, DE GM MIKE REATH, KCMP/MINNEAPOLIS APD KELSEY BRANNAN, and WGKX/MEMPHIS’ ANDREW “LATTY” LATIMER.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (5/28), DISNEY MUSIC GROUP SVP/Promotion SCOT FINCK, music consultant JOEY ARBAGEY, KLOS/LOS ANGELES’ MATT PINFIELD, XETRA/SAN DIEGO APD/MD HILARY DONEUX, WJMR/MILWAUKEE PD DON BLACK, WEZY-WRJN/MILWAUKEE PD DON ROSEN, WKRR/GREENSBORO APD RONIE ALEXANDER, iHEARTMEDIA Music Curator JEANNE ASHLEY, former WRMF/WEST PALM BEACH’s DANNY CZEKALINSKI, RADIO EXPRESS’ NINA FEDERICI, TALKRADIOONE.COM's MARC GERMAIN, KEZK/ST. LOUIS’ ED GOODMAN, EPIC's AL SMITH, WSNY/COLUMBUS’ JORDAN KLINE, BOOM PRODUCTIONS’ TERRY SOUTHERN, PRIMEDIA Nat’l. Dir./Promotions JON HENRIQUEZ, METRO/ST. LOUIS’ TORI LYONS, KBZT/SAN DIEGO's ALEXIA GLORIA, WBGG/MIAMI's BRIE MILLER, former CUMULUS/SHREVEPORT-BOSSIER CITY OM CHIP ARLEDGE, and KHTT/TULSA’s JACOB “CHUBBS” DAY.

Happy Birthday wishes on MEMORIAL DAY, MONDAY (5/29) to BIG LOUD MANAGEMENT Partner/Pres. GREG THOMPSON, PACIFIC MEDIA GROUP/OAHU Market Mgr./GM DAVID BARONFELD, KRCK/PALM SPRINGS’ RON T., NINE NORTH RECORDS Pres. LARRY PAREIGIS, MR. MASTER SVP MARIA LAING, MIAMI SPORTS NETWORK's STEVE BAKER, NINE NORTH/TURNPIKE MUSIC's CHRIS BORCHETTA, WRBQ/TAMPA’s GENO KNIGHT, DICK BROADCASTING VP/Programming and WKZL-WKRR/GREENSBORO Dir./Programming JASON GOODMAN, KTXG/McKINNEY, TX GM RICH HOOPER, KKPT-KHLR/LITTLE ROCK PD MIKE KENNEDY, KEYW/TRI-CITIES, WA’s RIK MIKALS, RIC TOWER CREATIONS Pres. RIC TOWER, WMT/CEDAR RAPIDS’ GARY WOLTERS, WVBW-WVHT/NORFOLK PD PAUL MCCOY, WXYT/DETROIT PD JIMMY POWERS, former MID-WEST FAMILY/SPRINGFIELD, MO OM and KQRA/KOSP PD SCOTT ELLIS, WAPE/JACKSONVILLE PD JUD HEUSSLER, former ENTERCOM/News Format Captain and KYW-A/PHILADELPHIA PD STEVE BUTLER, WDHA/MORRISTOWN, NJ PD TERRIE CARR, AUDACY SVP/Events And Experiences JENN MORELLI, and to PARAGON MEDIA STRATEGIES’ ZACH GILLTRAP.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (5/30), HUBBARD/ST. LOUIS VP/Market Mgr. JOHN KIJOWSKI, former KLTH-KKRZ/PORTLAND’s CARSON, promotion vet DAVE REYNOLDS, WXKS/BOSTON’s ROMEO, AUDACY Reg. Brand Mgr. and WUSY/CHATTANOOGA PD JUSTIN COLE, KUUB/RENO's RICK CARTER, WMMM/MADISON's VINCE CANNOVA, FULL TILT REMIX Exec. Prod./PD TJ HESS, RON RIVLIN MEDIA’s RON RIVLIN, MEDIA VOICE PRO's ERIC SMITH, KASE/AUSTIN’s GERRY HARMON, KVOO/TULSA PD DENA FLETCHER, KLPX/TUCSON’s FRANK BRINSLEY, WNKI/ELMIRA's JUSTIN WRIGHT, former KHEY/EL PASO MD MARTY AUSTIN, WZNS/FORT WALTON BEACH PD HAYDEN GREEN, KFMA/TUCSON OM/PD LARRY MAC, WHHZ/GAINESVILLE’s ASHLEY O, WWMX/BALTIMORE MD NECI WILLIAMS, and SHEROES RADIO host CARMEL HOLT.

