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Happy Birthday
June 4, 2023 at 6:14 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (6/5), to BEASLEY VP/Digital Marketing JENNIFER WILLIAMS, WAXQ/NEW YORK PD ERIC WELLMAN, KISR/FORT SMITH’s FRED BAKER, KIIM/TUCSON’s SHANNON BLACK, UMG’s DAVID BENJAMIN, freelance voiceover actor JOHNNY GEORGE, RUSTY WALKER consultant SCOTT HUSKEY, BIG MACHINE’s NANCY KNIGHT, former KQXB-KOOC/KILLEEN-TEMPLE, TX APD/MD PETU, CURB/WORD VP/Media CRAIG POWERS, WLYT/CHARLOTTE’s RON RILEY, RHODES VOICE PRODUCTION VP SALLY RHODES, WCLT A-F/COLUMBUS PD RON STRONG, former KUPL/PORTLAND's SAM THOMPSON, retired iHEARTMEDIA Division Pres. And CENTRAL/NORTH FLORIDA Region Pres. LINDA BYRD, WWWL/NEW ORLEANS APD and SOUL LOUNGE host TERRY BELLO, WKDF/NASHVILLE APD TYLER REESE, WWSK/LONG ISLAND PD ROB RUSH.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (6/6), HUBBARD/ST. LOUIS OM and KPNT-KNOU/ST. LOUIS PD TOMMY MATTERN, former programmer KEVIN CRUISE, APEX/HILTON HEAD, SC GM MIKE BUXSER, KDJE/LITTLE ROCK’s COREY DEITZ, NEW WEST RECORDS JOEL HABBESHAW, SUGARBUZZ RECORDS Pres. NATALIE HAGAN, AUDACY/LAS VEGAS' JASON ADAMS, LIGHT MEDIA's MARY CATHERINE SNEED, WZAK/CLEVELAND's SAM SYLK, KZCE/PHOENIX’s DEANNA REGALADO, FULL POWER RADIO APD and WMRQ/HARTFORD’s AMY GREY, WWZY-WBHX/MONMOUTH-OCEAN, NJ’s RALPHIE AVERSA, former WJMS/MEMPHIS’ EARLE AUGUSTUS, WMMR/PHILADELPHIA’s BRENT PORCHE, THE '90S WITH ALFONSO RIBEIRO’s DAENA KRAMER, BIG LABEL RECORDS’ TONY MORREALE, and KFTZ/IDAHO FALLS PD VIKTOR WILT.