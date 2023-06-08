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Drake & GloRilla Lead Nominations For The 2023 BET Awards
by Jeff McKay
June 8, 2023 at 12:16 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION released their annual BET AWARDS nominations, with DRAKE scoring seven nominations, including for “Best Male R&B/Pop Artist,” “Album of the Year,” and “Best Male Hip Hop Artist.” GLORILLA received six nominations, including for “Best Female Hip Hop Artist,” “Best New Artist,” and “Album of the Year.”
In addition, LIZZO and 21 SAVAGE each earned five nominations, while BEYONCE, BURMA BOY, CHRIS BROWN, ICE SPICE, and SZA all had four nominations.
The BET AWARDS will be televised from LOS ANGELES on JUNE 25th.
The list of nominees includes:
Album of the Year
ANYWAYS, LIFE'S GREAT - GLORILLA
BREEZY - CHRIS BROWN
GOD DID - DJ KHALED
HER LOSS - DRAKE & 21 SAVAGE
MR. MORALE & THE BIG STEPPERS - KENDRICK LAMAR
RENAISSANCE - BEYONCÉ
SOS - SZA
Best Female R&B/Pop Artist
ARI LENNOX
BEYONCÉ
COCO JONES
H.E.R.
LIZZO
SZA
TEMS
Best Male R&B/Pop Artist
BLXST
BRENT FAIYAZ
BURNA BOY
CHRIS BROWN
DRAKE
THE WEEKND
USHER
Best Group
CITY GIRLS
DRAKE & 21 SAVAGE
DVSN
FLO
MAVERICK CITY MUSIC & KIRK FRANKLIN
QUAVO & TAKEOFF
WANMOR
Best Female Hip Hop Artist
CARDI B
COI LERAY
GLORILLA
ICE SPICE
LATTO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
Best Male Hip Hop Artist
21 SAVAGE
DRAKE
FUTURE
J. COLE
JACK HARLOW
KENDRICK LAMAR
LIL BABY
Video of the Year
WE (WARM EMBRACE) - CHRIS BROWN
2 MILLION UP - PEEZY, JEEZY & REAL BOSTON RICHEY FEATURING ROB49
ABOUT DAMN TIME - LIZZO
BAD HABIT - STEVE LACY
FIRST CLASS - JACK HARLOW
KILL BILL - SZA
TOMORROW 2 - GLORILLA & CARDI B
Best New Artist
AMBRÉ
COCO JONES
DOECHII
FLO
GLORILLA
ICE SPICE
LOLA BROOKE