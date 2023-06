Margot Robbie Is 33 Sunday (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on FRIDAY (6/30), to AUDACY Reg. Brand Mgr. and WBMX/CHICAGO Brand Mgr. ERIK BRADLEY, former RADIO ONE Radio Pres. BARRY MAYO, ATLANTIC Sr. Dir./Promotion SHERRY ALAGHEHBAND, KMGA/ALBUQUERQUE PD JON LURIE, SUMMITMEDIA SVPP and WCYQ/KNOXVILLE PD RANDY CHASE, film critic JULIE FISK, former KLTY/DALLAS PD CHUCK FINNEY, GALAXY/SYRACUSE Brand Mgr. MIMI GRISWOLD, MARKETRON SVP/Sales TODD KALMAN, former WWBX/BOSTON’s MIKE MORGAN, WSFL/GREENVILLE-NEW BERN Prod. Dir. BETH MCCALL, former KGOR/LINCOLN, NE’s TIM SHERIDAN, CUMULUS/WILMINGTON, NC OM and WWQQ PD BARRY FOX, WGZB/LOUISVILLE PD MARK GUNN, former KJUG/VISALIA PD ADAM JEFFRIES, FLASHBACK TOP 40.COM’s DAVE SKYLER, THE ZACK SANG SHOW’s BLAIRE GALATON-KELLEHER, former WJQM/MADISON MD SHADY, THE ACE & TJ SHOW and RADIO BUTTON NETWORK’s TRACEY MILLMAN, and to COLLECTIVE ARTIST MANAGEMENT VP CRAIG DUNN.

Celebrating Birthdays on SATURDAY (7/1), DASTUR VENTURE Founder/CEO SHARON DASTUR, FLOOD MEDIA Head of Programming AARON AXELSEN, CUMULUS Midwest RVP and KANSAS CITY Market Mgr. DONNA BAKER, ATLANTIC RECORDS NASHVILLE GM/SVP of A&R, Pop/Rock, STEVE “STEVO” ROBERTSON, WFBZ/EAU CLAIRE PD/MD NEIL KLOS, TKO ARTIST MANAGEMENT's SUZANNE DURHAM, former WQSL-WQZL/GREENVILLE, NC PD FOX FELTMAN, THE ARTIST COOPERATIVE’s VP/Active Rock Promotion BOB HATHAWAY, WGNE/JACKSONVILLE’s EDEN KENDALL, syndicated host KIM KOMANDO, UNIVISION/DALLAS Dir./Operations ANDY LOCKRIDGE, WKOA/LAFAYETTE, IN Prod. Dir. GARY MICHAELS, AIR 1 RADIO NETWORK OM MIKE NOVAK, WQYK/TAMPA’s MO ON THE RADIO, WXTU/PHILADELPHIA’s LEIGH RICHARDS, KMXV/KANSAS CITY’s RONNIE ROCKET, former RCA's JEN DALTON, KMOX-A/ST. LOUIS’ RYAN WRECKER, FLINN/MEMPHIS Market Mgr. TERRY WOOD, WJQK/LANSING’s BROOK TAYLOR, SUN BROADCAST GROUP’s JENNIFER WEISFELD, and WPRO/PROVIDENCE MD JESS SCHIANO.

Doing the Birthday boogie on SUNDAY (7/2), iHEARTMEDIA Pres./CHR Content Development & Strategy JOHN IVEY, WOR-A/NEW YORK PD TOM CUDDY, WESTWOOD ONE Pres./Sales RON RUSSO, former RADIO ONE Top 40 Format Dir. DUSTIN KROSS, TALENTMASTERS’ DON ANTHONY, WUXL/NEW LONDON’s TIM BOURN, KWAV/MONTEREY News Dir. DIANE CARTWRIGHT, KRDI/TUCSON's KEN CARR, ADAMS/TALLAHASSEE OM and WWOF PD JASON TAYLOR, WBOT/BOSTON GSM ROBERT FIGUEROA, former WLOQ/ORLANDO PD DAVE KOSH, KLVO/ALBUQUERQUE PD RENE LEON, SIRIUS XM and BOBBY OCEAN INC.'s BOBBY OCEAN, KVYN/NAPA's RON BROWN, ELEKTRA ENTERTAINMENT’s BETH SIMIONE, former WTDY/PHILADELPHIA’s CASEY REED, KBZT/SAN DIEGO’s ALYSSA HABERMAN, NRG MEDIA/WAUSAU-STEVENS POINT, WI GM ALEESE FIELDER, AUDACY’s LINDSAY SALANDRA, KYKY/ST. LOUIS’ JULIE TRISTAN, and KMXP/PHOENIX’s JOEY BRADFISCH.

Happy Birthday wishes on MONDAY (7/3), BIG MACHINE RECORDS and THE VALORY MUSIC CO. Pres. SCOTT BORCHETTA, 300 ELEKTRA ENTERTAINMENT EVP/Promotion & Streaming AIMIE VAUGHAN-FRÜEHE, FOUNDRY RECORDS’ RICK BAUMGARTNER, further. Pres./Co-Founder BRENT BATTLES, BROADCASTER MARKETING SERVICES' DAVID BERNSTEIN, AUDACY Dir./Music Initiatives BETHANY KENT, former KBEE-KENZ/SALT LAKE CITY PD MIKE PARSONS, WHJY/PROVIDENCE MD MIKE BRANGIFORTE, WLKF/LAKELAND, FL PD BOB CREWS, DMR’s BARBIE JONES, STERLING INTERNATIONAL CONSULTING GROUP's JOHN KEHOE, EPIC’s JIM KELLEY, GREG LEE & ASSOCIATES Pres./GM GREG LEE, BROADCAST MARKETING GROUP GM CINDY SCHLOSS, WZPL/INDIANAPOLIS’ DAVE SMILEY, WOCL/ORLANDO PD RICK STACY, TOP 10 NOW & THEN's RICK NUHN, WJBQ/PORTLAND, ME’s KRISSY T, KBZN/SALT LAKE CITY’s JUSTIN TAYLOR, WKSL/JACKSONVILLE’s DJ WIZKIDD, iHEARTMEDIA/NEW ORLEANS Market Pres. MARK BOUDREAUX, USA TODAY’s DANA TAYLOR, and to WRVQ/RICHMOND APD DENI LEE.

Celebrating Birthdays on INDEPENDENCE DAY, TUESDAY (7/4), RADIO ONE RVP DEON LEVINGSTON, RCA SVP/Promotion KEVIN “INCA” VALENTINI, KMVA/PHOENIX’s CHARLIE HUERO, RICK ALLEN CREATIVE SERVICES Pres. RICK ALLEN, former WZMX/HARTFORD’s NANCY BARROW, WODS/BOSTON APD/MD MATT BOSSO, TOWNSQUARE MEDIA/FT. COLLINS OM MARK CALLAGHAN, SONY MUSIC Sr. Dir./Promotion/On-line Emerging Tech BRIAN CULLINAN, AUDACY/KANSAS CITY OM BOB EDWARDS, DMI MUSIC & MEDIA SOLUTIONS’ JIM KRESSLER, KRDO/COLORADO SPRINGS PD MIKE LEWIS, ASCAP’s SPIRO PHANOS, KFAN-KFXN/MINNEAPOLIS OM/PD DOUG WESTERMAN, KAJL/RIVERSIDE PD DAVE BURNS, SCHURZ COMMUNICATIONS/RAPID CITY, SD Dir./Programming and Operations DAN LARKIN, WLIT/CHICAGO’s ROBIN ROCK, WJFX/FT. WAYNE PD and WBTU/FT. WAYNE’s TAYLOR MORGAN, CUMULUS/TOPEKA OM AMBER LEE, and voiceover talent AMANDA MADI.

Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (7/5), to ALL ACCESS SVP/Editor-In-Chief, News/Talk/Sports/ Podcasting Editor PERRY MICHAEL SIMON, consultant STEVE PERUN, CREATIVE CHAOS consultant VON FREEMAN, BINNIE MEDIA Dir./Brand Operations MICHAEL CZARNECKI, LONGPORT MEDIA/LINWOOD, NJ Pres./GM PAUL KELLY, voiceover guy JOE LAMACHIA, CUMULUS/SAVANNAH, OM DJ RAX, KJEL/JOPLIN's WARREN MCDONALD, RADIOIO.COM MD LIZ OPOKA, KINE/HONOLULU’s BILL VAN OSDOL, SIRIUSXM’s STEVE KARESH, KSZR/TUCSON’s KRYSTAL PINO, consultant LOYD FORD, former WFMF/BATON ROUGE and KVDU/NEW ORLEANS PD JEFF HABER, CUMULUS/MACON VP/Market Mgr. ELVIN FLUELLEN, APPLE MUSIC’s CHRIS LOOS, and to TRIPLE TIGERS’ HOPE GARRISON.

